Patrimonio storico della città di Crotone, Comune: “in azione per ridare dignità ai luoghi”

Dopo una serie di polemiche sorte dal malcontento di numerosi cittadini crotonesi, indignati per lo stato in cui versano diversi luoghi della città, dal Comune arrivano precisazioni sull’azione messa in campo per il bene comune.

“Cogliamo, come sempre, con piacere le sollecitazioni che arrivano dagli organi di stampa e dai cittadini quando riguardano il bene comune. Anche perché – precisano in una nota dal palazzo di città - sono in linea con l’azione che l’amministrazione sta mettendo in campo per ridare dignità ai luoghi e garantirne la fruibilità”.

Particolare rifermento viene fatto dall’ente ai condizionatori installati, da precedenti amministrazioni, nelle mura spagnole nelle vicinanze della villa comunale, e nella nota si legge: “l’ente aveva già preventivato un intervento che rientra nel programma più complessivo del recupero della villa comunale e delle sue adiacenze. In questo caso,- prosegue la nota - come in altri che abbiamo rilevato e per i quali siamo e stiamo intervenendo, non si tratta solo di riqualificare luoghi ma anche di recuperare un senso estetico e un rispetto dei luoghi stessi che sembrava essere dimenticato”.

La villa è infatti uno dei “luoghi del cuore” dei crotonesi e, dopo un lunghissimo tempo di stop, i suoi cancelli sono stati riaperti alla comunità cittadina e dal Comune intendono precisare che il tutto è stato possibile “in collaborazione con associazioni che meritoriamente stanno affiancando l’ente in questo processo di cambiamento”.

Infine, dall’ente annotano che sia per la villa che per le aree adiacenti “sono in programma ulteriori interventi di riqualificazione”.