Innovazione tecnologica: stipulato accordo tra il Comune di Santo Domingo, Dimeg e spin-off Unical

Il Palazzo del Municipio di Santo Domingo è stato teatro della firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Comune di Santo Domingo stesso, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria (DIMEG-Unical) e lo spin-off Unical Smart City Instruments, per la progettazione, la pianificazione e l’esecuzione di progetti di innovazione tecnologica e sociale a beneficio della qualità di vita dei cittadini della capitale dominicana.

Smart City Instruments e Dimeg-Unical hanno infatti una riconosciuta, stimata esperienza nella ricerca scientifica e nella realizzazione di progetti e prototipi innovativi relativi ai temi della transizione energetica, della mobilità sostenibile e della smart city.

L’atto è stato guidato dalla sindaca Carolina Mejia Gomez e dal Dr. Alfredo Sguglio , in rappresentanza dello spin-off Smart City Instruments e del Dimeg-Unical; erano presenti anche il Segretario Tecnico del Comune Arch. Jesus D’Alessandro, la Dott.ssa Ellis Munoz, Direttrice del Registro Civile dell’ADN, la Dott.ssa Claudia Sarante, Coordinatrice dell'Ufficio del Piano Strategico del Distretto Nazionale, il Dr. Angelo Macilletti, Coordinatore Internazionale dello spin-off e la Dott.ssa Luana Galluccio, Direttrice della Comunicazione di Smart City Instruments.

Durante l’incontro la Dott.ssa Galluccio (di Smart City Instruments) ha consegnato alla sindaca, in qualità di creatrice del progetto, un Riciclino, un oggetto dal design innovativo con un contenuto tecnologico creato con materiali di riciclo. Progetto nato per sensibilizzare i più giovani e non solo al tema del riciclo e all’uso creativo della tecnologia al fine di tutelare l’ambiente e la qualità della vita.

Il Riciclino “Luigi“, dotato di sensori è di supporto al controllo dei parametri vitali e invita all’uso parlando in spagnolo.