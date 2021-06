Collant riposanti: ecco le proposte a compressione graduata di Hélène Oui

I collant a compressione graduata sono accessori dall'effetto terapeutico capaci di garantire un'immediata sensazione di benessere.

Nascono per dare sollievo a gambe stanche, pesanti o affaticate da una lunga giornata di lavoro, grazie a una delicata pressione che favorisce la circolazione sanguigna.

Tale effetto, che parte dalle caviglie e si smorza gradualmente verso le gambe e il tronco, offre inoltre una funzione di prevenzione nei riguardi di vene varicose, trombosi ed episodi di insufficienza venosa, assicurando importanti benefici anche a livello muscolare.



COLLANT A COMPRESSIONE GRADUATA: CHI PUO' FARNE USO?

I collant riposanti, anche noti come “collant elastici”, sono adatti a chiunque avverta, a fine giornata, una spiacevole sensazione di dolore o pesantezza delle gambe.

Sono ideali da indossare sul lavoro o nel tempo libero, in tutti quei casi in cui si passano molte ore in piedi o seduti, o quando si vuole alleviare la sensazione di gonfiore che talvolta accompagna le gambe, dopo di una lunga giornata fuori casa.

Spesso, tuttavia, si fa l'errore di associare le calze riposanti esclusivamente a un'utenza di fascia over. La causa è da imputare ai modelli del passato, spesso funzionali, ma carenti dal punto di vista estetico.

Oggi, però, i collant elastici stanno vivendo una nuova era, nella quale ogni modello può assicurare un perfetto equilibrio fra benessere e armonia visiva. A innescare questa tendenza sono per esempio i collant a compressione graduata proposti da Hélène Oui, le cui accurate procedure produttive permettono di ottenere il meglio sia dai materiali sia dalle lavorazioni.



HELENE OUI: COLLANT RIPOSANTI BELLI E FUNZIONALI



Hélène Oui opera costantemente per far sì che tutti i collant contenitivi siano realizzati esclusivamente con filati altamente pregiati.

Da questa passione nascono articoli che offrono un grado di velatura naturale ed extra elegante, che permettono di evitare qualsiasi tipo di effetto antiestetico.

Inoltre, la maison si avvale di modelli estetici dal fascino indiscusso che uniscono alla qualità del Made in Italy il carattere della moda francese, per assicurare alle gambe uno stile disinvolto ed esclusivamente chic.

LE COLLEZIONI DI COLLANT RIPOSANTI DI HELENE OUI



I collant a compressione graduata di Hélène Oui fanno parte di una collezione affascinante atta a garantire a ogni donna una perfetta espressione della propria individualità. Non si tratta, infatti, soltanto di calze da indossare per questioni funzionali, ma di veri e propri accessori glamour da sfoggiare anche nelle occasioni più importanti.

È il caso del modello Relax, un collant dal delicato effetto opaco sulla pelle, dall'azione massaggiante, che garantisce alla pelle una piacevole sensazione di benessere che può durare anche per tutto il giorno.

Trattandosi, inoltre, di modelli realizzati per esaltare la femminilità in ogni sua sfumatura, le collezioni di collant riposanti di Hélène Oui permettono di valorizzare ogni silhouette con ricami pregiati e affascinanti: il collant slim shape Tanga control top, ad esempio, è realizzato con un corpetto-tanga finemente decorato, per garantire a ogni donna il massimo della sensualità, anche quando indossa un collant dalle caratteristiche terapeutiche.

COLLANT ELASTICI PER ARMONIZZARE LA FORMA FISICA



I collant a compressione graduata offrono un delicato effetto contenitivo. La funzione elasticizzante su pancia, glutei, fianchi e cosce permette di minimizzare i piccoli difetti, restituendo alla silhouette un'immagine dall'aspetto più armonico.

Si tratta, quindi, di collant che si rivelano perfetti per indossare vestiti mini, abiti fascianti o pantaloni dall'effetto extra slim, poiché permettono di sfoggiare qualsiasi outfit con il massimo della disinvoltura.

Naturalmente, tutti i modelli di Hélène Oui sono realizzati per essere comodi, pratici ed estremamente durevoli. Ogni collant è infatti dotato di punte rinforzate e, grazie all'utilizzo di filati di altissima qualità, non si logora e non si deforma con il passare del tempo.

Inoltre, nonostante garantiscano un efficace grado di compressione, sono dotate di tasselli morbidi ed extra confortevoli, per una perfetta vestibilità che evita lo scivolamento del corpetto o l'antiestetico effetto pieghe sulle gambe.