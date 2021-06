Crisi idrica a Crotone: Sorical disponibile a collaborare con Comune e Congesi

Si è svolto nella serata di ieri, come aveva anticipato il sindaco Voce (QUI), l’incontro con il commissario di Sorical, Cataldo Calabretta, per far fronte alla situazione emergenziale sul servizio idrico che si è verificata nei giorni scorsi nella città pitagorica.

Situazione che è migliorata in virtù della disponibilità offerta da Sorical finalizzata a superare la criticità.

Una disponibilità che l’ente gestore delle risorse idriche calabresi ha inteso rinnovare. Infatti, a conclusione dell’incontro, il commissario Calabretta ha confermato l’intento della Sorical di aprire “una ampia collaborazione” con il Comune di Crotone e di dialogo con Congesi al fine di “risolvere i problemi relativi alla gestione del servizio idrico in città”.

Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori Cretella e Scandale e Giuseppe Laporta di Sorical.