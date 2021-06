Battisti, legale denuncia Sappe su notizia trasferimento

Cesare Battisti

Esposto in Procura per “abuso di funzione” del segretario del Sappe Giovanni Battista Durante da parte di Davide Steccanella, avvocato di Cesare Battisti.

Il legale lo ha presentato alla Procura di Bologna contro il segretario che ha comunicato la notizia del trasferimento di Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara. (QUI)



L’esposto è stato inoltrato “a titolo esclusivamente personale, di cittadino prima ancora che di avvocato", e per "l'evidente abuso di funzione" di Durante che per il legale non avrebbe condiviso l’iniziativa, ma non l’avrebbe neanche comunicata.

Per l'avvocato si tratta di un fatto "molto grave" quello della diffusione della notizia perché, quando è uscita la nota, nulla era ancora stato "comunicato" dal carcere di Rossano "né ai familiari né ai difensori".

Steccanella ha poi specificato che le ragioni del trasferimento erano legate alla “tutela della incolumità personale” e a “previste rotazioni rallentate dall'emergenza Covid”, come specificato dal Ministero e non dal “sostegno politico ricevuto”, come scritto invece dal Sappe.