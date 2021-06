Ancora frenata dei contagi (+7) ma con meno tamponi. Anche oggi nessun decesso

Frenano ancora i contagi in Calabria. Oggi i nuovi positivi sono solo sette, ma con 652 tamponi in meno, dato che nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.021 test. Ancora oggi il bollettino, per il terzo giorno consecutivo, nella casella dei decessi ha il numero 0.

Se Catanzaro e Vibo Valentina non hanno registrato alcun caso, a Reggio i positivi sono 4, 2 a Crotone e uno solo a Cosenza.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.912 mentre i decessi totali sono 1.224.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 66 persone (+2), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 6 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 5.373 persone (-66).

Il totale dei guariti è 62.243, mentre le persone uscite dall’incubo del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 71. Gli attuali positivi sono in tutto 5.445 (-64).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dove da febbraio si sono ammalati in 23.088, nell’ultima giornata sono 4 i nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 341, di cui 20 ricoveri in reparto; 320 in isolamento domiciliare (-23). I casi chiusi sono 22.747, di cui 22.414 guariti (+27); 333 decessi.

Nel Cosentino, dove c’è un solo caso positivo, il totale si attesta a quota 23.002. Attualmente i casi attivi sono 4.684, di cui 25 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva (+1); 4.656 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 18.318, di cui 17.762 guariti (+8); 556 deceduti.

Nel Catanzarese il totale dei casi confermati sono 10.245, ma nessun caso nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 177, di cui 15 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 160 in isolamento domiciliare (-30). I casi chiusi sono 10.068, di cui 9.925 guariti (+29); 143 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono due, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati 6.557. Attualmente i casi attivi sono 54, di cui 3 ricoveri in reparto; 52 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi 6.503, di cui 6.403 guariti (+3); 100 deceduti.

Nel Vibonese sono 5.557 le persone che hanno contratto il Covid-19, ma nessun caso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 68, di cui 3 ricoveri in reparto; 65 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 5.489, di cui 5.397 guariti (+4); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 121 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 121 e sono tutti guariti.