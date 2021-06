Oscar del cicloturismo, De Caprio: “Pronti ad aumentare investimenti”

A breve l’aumento degli investimenti della Regione per la ciclovia dei parchi. È quanto ha assicurato l’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio.

A seguito del premio nazionale “Italian green road award” (Oscar italiano del cicloturismo), a pari merito con la Provincia autonoma di Trento (QUI) l’assessore ha convocato una conferenza stampa durante la quale ha illustrato le attività che la Regione intende avviare. Come i 140 milioni di euro inseriti nel Pnrr, di cui “40 per estendere le piste ciclabili, 100 per sostenere gli agricoltori e gli artigiani che vivono a ridosso delle fiumare”.

Alla conferenza stampa, che si è svolta nella Cittadella “Jole Santelli”di Catanzaro, erano presenti i dirigenti regionali del settore e i responsabili dei Parchi calabresi.

I 545 chilometri di piste della Ciclovia si estendono su 350mila ettari e toccano diverse zone di biodiversità calabresi. Tutta la filiera, che attraversa longitudinalmente la Calabria, tocca le aree protette sottoposte a tutela da parte dei Parchi.