Contributi agricoli incassati senza averne diritto: 72enne rinviata a giudizio

Dovrà comparire presso il tribunale di Vibo Valentia il prossimo 28 ottobre la 72enne di Nicotera, M.C., in seguito ad una richiesta di rinvia a giudizio.

La donna, difesa dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, è accusata di aver percepito dei contributi regionali di sostegno all’agricoltura senza averne diritto ma tramite dei contratti fittizi di locazione.

“L’imputata – si legge nell’atto dell’accusa – titolare della omonima ditta individuale, con sede a Nicotera, con artefici e raggiri consistiti nell’allegare alle domande all’Arcea ed alla Regione Calabria, volte all’ottenimento dei contributi per sostenere l’agricoltura due contratti fittizi di locazione, risultati artefatti in quanto riportanti firme false, attestando quindi l’esistenza dei requisiti cui era subordinato il contributo, induceva in errore l’ente erogatore e si procurava un ingiusto profitto conseguendo indebitamente le seguenti somme: 8.863 euro per il 2014; 3.328 euro per il 2015; 4.197 euro per il 2016; 4.212 euro per il 2017”.