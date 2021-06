Va a raccogliere la frutta e cade in un dirupo: ritrovato anziano, era svenuto

Brutta disavventura per un 77enne di Rocca di Neto che nel pomeriggio di ieri ha comunicato alla famiglia che sarebbe andato a raccogliere della frutta in una sua proprietà.

Trascorse diverse ore e calato il buio, l’uomo non ha fatto però rientro a casa il nipote è andato a cercarlo. Giunto sul posto, l’uomo ha trovato l’auto ma non il congiunto ed ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono così giunti i militari della Stazione di Scandale che hanno fatto scattare le ricerche, apparse subito difficoltose per l’estensione e la conformazione del terreno e la fitta vegetazione.

Dopo poco più di un’ora e nonostante il buio, in prossimità di un albero, i militari hanno rinvenuto dapprima un cesto di frutta e una stampella, successivamente, scendendo in un dirupo di circa due metri e mezzo, l’anziano signore privo di sensi.

Per soccorrere il malcapitato è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’anziano signore, una volta recuperato, è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasportarlo presso l’ospedale di Crotone.