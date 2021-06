Uomo armato scatena il panico sul lungomare: indagini in corso, una denuncia

Sono bastate meno di 24 ore ai Carabinieri di Crotone per identificare il presunto responsabile del panico venutosi a creare nella serata di ieri sul lungomare cittadino dove un uomo, a seguito di una discussione avuta in un bar, si è presentato armato di fucile. (QUI)



Il tutto si è registrato intorno alle ore 20, quando il lungomare brulicava di gente che rientrava dal mare o che godeva di un po' di frescura.

A far scattare l’allarme sono stati proprio alcuni cittadini che hanno notato l’uomo con fucile in spalla. All’arrivo dei militari dell’Arma, l’uomo si era già dileguato a bordo di un veicolo.

Le segnalazioni pervenute dai cittadini e i primi accertamenti condotti dai carabinieri, hanno però consentito in breve tempo di rintracciare il presunto autore del gesto e di rinvenire presso la sua abitazione due fucili, regolarmente detenuti.

Le armi sono state sequestrate e per l’uomo è scattata una denuncia, in stato di libertà, per porto abusivo di armi. I Carabinieri di Crotone proseguono con le indagini al fine di chiarire i contorni della vicenda.