Movida a Castrovillari: Comune e forze dell’ordine uniti per far rispettare regole

Riunione in Comune questa mattina nel palazzo di città di Castrovillari tra l’Amministrazione municipale, rappresentata dal Sindaco, Domenico Lo Polito, -era presente pure il Vice, l’Assessore Nicola Di Gerio- e le Forze dell’Ordine (con Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Corpo di Polizia locale).

Partendo dal dato che finalmente in Città non vi è più nessun caso attivo essendo guarito anche l’ultimo positivo Covid si è inteso ricercare le forme di cooperazione più incisive per assicurare attività, libertà e sicurezza. Anche perché spaventa la variante Delta e, inoltre, in alcuni Comuni del circondario, i casi sono in aumento.

Al centro, così, le predisposizioni di controlli interforze e la movida che sempre più, con gli allentamenti decisi dagli organismi centrali, interessa e coinvolge, come ovunque, specialmente il sabato e la domenica sera diversi luoghi del capoluogo del Pollino frequentati da giovani e non solo, preoccupando per gli assembramenti.

Infatti, il venir meno dell’uso della mascherina all’aperto non è assoluto ma richiede che, in caso di maggiore presenza di persone, vada indossato obbligatoriamente.

“L’incontro operativo – ha spiegato a margine il primo cittadino- si è tenuto per organizzare azioni di vigilanza al fine di non far accrescere il rischio contagio, bisognoso, comunque, dato che l’emergenza sanitaria non è stata ancora ritirata, continuamente di distanziamento essendo senza mascherine e di tutte quelle accortezze che ormai conosciamo.”

"Per questo è necessario accompagnarsi ad una responsabilità diffusa e collaborativa- precisa il primo cittadino- nonostante il “liberi tutti” che suggella l’essere Zone Bianche: questo è prioritario per il bene della salute di tutti. Se ci teniamo- ha aggiunto Lo Polito- dobbiamo ricentrarci su ciò che ci consegna ancora questo Tempo, bisognoso della collaborazione imprescindibile di ciascuno per la sfida che richiede questo ulteriore Istante, ancora delicato, anche se maggiormente ridimensionato grazie al fatto che ogni dose somministrata è un passo in più verso l'uscita dalla pandemia."