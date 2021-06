Marijuana nella busta del pane: arrestato 63enne di Brancaleone

A spasso con 100 gr di marijuana e 4 telefoni cellulari nascosti nella busta del pane. È cosi che è stato beccato un insospettabile 63enne di Brancaleone, V.M., che nei giorni scorsi è stato arrestato dai Carabinieri a Bianco.

L’uomo, apparentemente in giro per commissioni, è stato fermato dai Carabinieri a bordo della sua auto a Ferruzzano, in località S.S. 106, ed aveva con se sul sedile una comune busta contenente del pane che però conteneva anche lo stupefacente, che nel mercato dello spaccio al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 500 euro.

Per l’uomo sono dunque scattate le manette e, in attesa dell’udienza di convalida, è stato sottoposto arresti domiciliari.

Non si ferma dunque l’attività di contrasto allo spaccio di ogni tipologia di stupefacente dei Carabinieri. Solo pochi giorni fa la Compagnia di Locri aveva arrestato due persone originarie di Bovalino, accusate di aver coltivato tre distinte piantagioni, per un totale di circa 1.500 piante di marijuana.