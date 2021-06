Si lancia dal ponte Morandi, la vegetazione attutisce il colpo e si salva

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un tentativo di suicidio non andato a buon fine anche e fortunatamente grazie ai vigili del fuoco. Poteva dunque essere una notte tragica quella appena trascorsa se non fosse stato per l’immediato intervento dei pompieri che verso l’1:15 sono giunti sul viadotto Bisantis a Catanzaro.

Le squadre dei Vigilfuoco del comando provinciale sono venute a conoscenza della presenza di una donna che, nel tentativo di togliersi la vita, si era lanciata nel vuoto, scavalcando le barriere di protezione, in corrispondenza della parte iniziale del ponte Morandi, ma finendo, fortunatamente, sulla folta vegetazione sottostante, che ne ha così attutito il colpo evitando un epilogo più grave.

A chiamare i soccorsi è stato un cittadino che, assistito alla scena, ha subito composto il numero d’emergenza 115 attivano la macchina dei soccorsi.

I pompieri, una volta individuata la donna, l’hanno raggiunta usando le tecniche Speleo Alpino Fluviale, dopodiché l’hanno assicurata ad una barella Toboga e recuperata con l’impiego di un’autoscala.

La vittima, ferita, è stata poi affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.