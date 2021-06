Calcio femminile, serie C: Coppa Calabria, la Castrolibero batte il Cosenza e centra il double

L'Eugenio Coscarello bissa la promozione in serie C e prosegue la festa vincendo anche la Coppa Calabria femminile con un pirotecnico 4-2 al Cosenza sul manto erboso del Centro Sportivo “Real Cosenza”. Una gara bellissima in cui le ragazze scese in campo non si sono risparmiate facendo vedere anche un buon calcio.

“Una bellissima giornata di sport che – ha affermato a margine il Saverio Mirarchi - conclude una stagione calcistica particolare, ma non di minore rilevanza per tutte le società calabresi che hanno deciso di scendere in campo nei quattro campionati apicali disputati”.

“Oggi, una finale altrettanto valida tra due compagini di valore che si sono contese questa Coppa Calabria, che – aggiunge - avevamo il dovere morale di far disputare dopo l'interruzione per l'emergenza sanitaria della scorsa stagione. Sicuramente una finale che è un buonissimo auspicio per un movimento che sta crescendo, la testimonianza è il buon livello raggiunto dal campionato di Eccellenza femminile appena concluso”.

Mirarchi si è quindi complimentato con entrambe le società per quanto fatto oggi e durante tutto l'arco della stagione, augurando “un grande in bocca al lupo” all'Eugenio Coscarello “che, nella prossima stagione, rappresenterà la nostra regione nel campionato nazionale di serie C”.

Anche Anna Russo, delegata del calcio femminile, al termine della gara ha elogiato tutto il movimento del calcio femminile.

“Importante sotto tanti punti di vista – ha affermato - lo svolgimento di questa finale, dopo l'interruzione per la pandemia della scorsa stagione. A chiusura di questa stagione difficile sotto tanti aspetti, era importante chiudere con una giornata di festa dove le due compagini si sono contese la Coppa Calabria senza risparmiarsi”.

Russo ha faccio i suoi complimenti alla formazione “che ha trionfato e che rappresenterà la Calabria nel nazionale nella prossima stagione sportiva, ma anche al Cosenza Calcio, degno avversario sia nel campionato di Eccellenza, che in questa bellissima competizione”.

LA GARA

Parte forte l'Eugenio Coscarello che, con una doppia rete di rapina della Rizzatello, sblocca il parziale in avvio, al quinto ed all'ottavo minuto.

Ci pensa Maria Siciliano, al diciannovesimo, a triplicare le marcature con un bellissimo contropiede finalizzato nel migliore dei modi.

Sul risultato di 3-0, però, l'Eugenio Coscarello si rilassa ed il Cosenza inizia a creare occasioni pericolose. In una di queste, al ventiseiesimo, la Mauro accorcia le distanze.

La gara si alza di tono ed il signor Russo estrae tre cartellini gialli. Qualche chance di andare in rete per entrambe le formazioni, ma si va al riposo sul parziale di 3-1.

La ripresa si apre con il Coscarello che va subito a segno al secondo minuto con la neo entrata De Luca, che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge l'estremo difensore cosentino in uscita.

Il Cosenza reagisce subito, dopo nemmeno due minuti, centrando in pieno la traversa con la Cinque. L'agonismo prende possesso della gara per tutta la seconda frazione, che vede anche le squadre rimanere in dieci per le espulsioni della Vigna nelle fila del Coscarello al 63' e dieci minuti più tardi di capitan Puntillo per il Cosenza, entrambe per doppio giallo.

Sul risultato di 4-1, il Cosenza tenta di rientrare in gara più volte, ma la Greco nega la rete esibendo tutto il suo repertorio, fino al gol del definitivo 4-2, in pieno recupero, della Esposito.

IL TABELLINO

Cosenza-Eugenio Coscarello 2-4 (1-3; 1-1)

Cosenza: Carelli, Cariati (23' Paura, 81' Caruso), Puntillo, Romano, Pietrucci, Eusebio, Perfetti (59 Esposito), Cinque, Mirafiore, Conte, Mauro. A disp.: Fumo, Le Piane, Otranto. Arturi, Morelli, Masi. All. Orlando

Eugenio Coscarello: Greco, Sacco, Zelesco, Curcio, Donato (79' Pascuzzo), Facchineri, Fortino (46' De Luca), Orefice, Rizzatello, Siciliano (94' Rizzo), Vigna. A disp.: Gatto, Marrone, Tramacere. All. S. Greco

Arbitro: Alessandro Russo di Cosenza. Assistenti: Andrea Pallone e Raffaele Salituro di Cosenza

Marcatrici: 5', 8' Rizzatello (E) 19' Siciliano (E) 26' Mauro (CS) 47' De Luca (E) 92' Esposito (CS)

Note: Ammonite Vigna (E) Mirafiore (CS) Orefice (E) Eusebio (CS) Pietrucci (CS); espulse al 63' Vigna (E), al 73' Puntillo (CS)