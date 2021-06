Covid, secondo giorno consecutivo senza decessi. Sono 36 i nuovi casi

Secondo giorno consecutivo senza decessi in Calabria. Nel bollettino di oggi, domenica 27 giugno, i nuovi casi sono 36, curva dunque in linea con quella di ieri quando i nuovi positivi erano 37 (QUI). Tuttavia i tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata sono stati 1.672, 370 in meno rispetto a ieri quando sono stati 2.042.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.905, mentre i decessi totali sono 1.224.

Nelle ultime 24 ore se nel territorio catanzarese non si registrano nuovi casi, lo stesso non accade nel Cosentino e nel Reggino, dove i nuovi positivi sono rispettivamente 17 e 14. I nuovi casi di Vibo Valentia sono tre, mentre a Crotone sono due.

Aumentano i guariti, a oggi sono 62.172 le persone uscite dall’incubo del Covid-19 (+186), mentre gli attuali positivi sono in tutto 5.509 (-150).

Diminuiscono, anche se di solo due unità, i posti letto occupati. Attualmente nei reparti ordinari si trovano 64 persone (-1), e in terapia intensiva sono ricoverati 6 pazienti (-1). Diminuisce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: 5.439 (-148).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 23.084, e nelle ultime 24 ha fatto registrare 14 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 364, di cui 20 ricoveri in reparto (+1); 1 in terapia intensiva (-1); 343 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 22.720, di cui 22.387 guariti (+20); 333 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 17, e da inizio pandemia si sono ammalati in 23.001. Attualmente i casi attivi sono 4.691, di cui 24 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 4.664 in isolamento domiciliare (-139). I casi chiusi sono 18.310, di cui 17.754 guariti (+156); 556 deceduti.

Nel Catanzarese il totale delle persone che si sono ammalate di Covid-19 è 10.245, ma nessuna nella ultime 24 ore. I casi attivi sono 206, di cui 14 ricoveri in reparto (-2); 2 in terapia intensiva; 190 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.039, di cui 9.896 guariti (+2); 143 deceduti.

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalati in 6.555, ma nelle ultime 24 ore solo due sono risultati positivi al Covid-19. Attualmente i casi attivi sono 55, di cui 3 ricoveri in reparto; 52 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 6.500, di cui 6.400 guariti (+3); 100 deceduti.

Nel Vibonese nelle ultime 24 ore si sono ammalate tre persone, mentre da inizio pandemia il computo totale si attesta a 5.557. Attualmente i casi attivi sono 72, di cui 3 in reparto; 69 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 5.485, di cui 5.393 guariti (+5); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 di persone provenienti da altro stato o regione i casi totali sono 463, di cui 342 guariti. Attualmente i positivi sono 121 e si trovano tutti in isolamento domiciliare.