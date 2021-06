Nasce “Genius Loci”, il viaggio multimediale nel centro storico di Cosenza

Genius loci è il nuovo percorso multimediale ideato e promosso dalla Fondazione Attilio e Elena Giuliani finalizzato al racconto dei luoghi del centro storico di Cosenza esaltandone lo spirito, la storia ma anche le attuali ed evidenti fragilità con la chiara intenzione di stimolare nei cosentini la riscoperta delle proprie radici e un senso di cittadinanza attiva, perché non c’è futuro senza memoria.

Un itinerario immersivo realizzato con criterio topologico che si aggiunge all’offerta culturale del Museo multimediale Consentia Itinera, situato al secondo piano della ottocentesca Villa Rendano, nel quale è narrata in 7 sale la vicenda storica della città.

Genius Loci attraverso il sapiente connubio di audio, video, foto e interviste di cittadini che hanno rimesso la città vecchia al centro della propria esistenza -vivendoci o trasferendovi la propria attività lavorativa- ricuce uno strappo profondo che dura da ormai troppi anni e mostra Cosenza Vecchia ai cittadini nella sua suggestività e unicità ma anche nel suo attuale stato di degrado e depauperamento.

Un viaggio coinvolgente scandito in ciascuna stanza da binomi che legano passato, presente e futuro: natura e cultura, caos e stasi, voci e mestieri, architetture e archetipi, presente e futuro, volti e proposte e che si conclude nella settima stanza con un’ulteriore immersione virtuale di grande impatto emotivo. Un viaggio reso coinvolgente dalle suggestioni digitali che non si sostituiscono al reale ma lo raccontano e che, al contrario, stimolano una maggiore cura e protezione del patrimonio materiale e dello spirito dei luoghi!

Una narrazione emotiva, che arriva al cuore e alla pancia di chi ama la città e desidera riscoprire l’orgoglio di abitarla in modo consapevole. Uno stimolo che la Fondazione Attilio e Elena Giuliani lancia alla comunità per superare la barriera dell’indifferenza e agire per il recupero e la rivitalizzazione della città vecchia che è e resterà sempre il cuore pulsante di Cosenza.

MODALITÀ DI APERTURA

Villa Rendano è visitabile dal lunedì al sabato 9-13 e 16-19.30 con tour virtuali nel Museo multimediale Consentia itinera ogni 30 minuti. Ultimo del mattino alle ore 12 e, nel pomeriggio, alle 18.15

Considerata la pluralità dell’offerta del Museo si informano i visitatori che nel mese di Luglio sarà possibile visitare prioritariamente il nuovo percorso Genius Loci mentre il percorso storico Consentia Itinera e il percorso Jurassic Experience resteranno su prenotazione scrivendo all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Per attività didattiche ed educative destinate alle famiglie o alle scuole nonché altre attività convegnistiche e di formazione connesse ai percorsi multimediali contattare la direzione del museo all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Fino al termine di Luglio, in segno di vicinanza alla comunità nel post pandemia, Villa Rendano è visitabile gratuitamente. Da settembre il costo del ticket di ingresso a tutti i percorsi tornerà di 5 euro