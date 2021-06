Mobilità e trasporto estivo nel vibonese: svolto incontro in Prefettura

Mobilità e trasporto estivo sono stati al centro di una riunione convocata nei giorni scorsi dal Prefetto di Vobo Valentia Roberta Lulli.

All'incontro hanno partecipato, in videoconferenza, l’Assessore Regionale ai Trasporti Domenica Catalfamo, il dirigente regionale del Settore Trasporti Francesco Tarsia, ed in presenza, l’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia Michele Falduto, nella doppia veste anche in rappresentanza dell’assessore Regionale al Turismo Dott. Fausto Orsomarso, il Vicesindaco del Comune di Tropea Roberto Scalfari e l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria Srl Aristide Vercillo Martino con il dirigente Sergio Aiello ed il coordinatore Sergio Pititto.

La riunione segue un precedente incontro tenuto in Prefettura con l’Azienda di trasporto Ferrovie della Calabria Srl, su convocazione di S.E. il Prefetto, per analizzare le criticità e le esigenze di mobilità, nel periodo estivo, di un territorio a vocazione turistica come quello Vibonese.

Nel corso della riunione sono stati illustrati i servizi aggiuntivi che FdC ha predisposto su indicazione della Regione Calabria e d’intesa con le Amministrazioni comunali di Vibo Valentia, Tropea e Spilinga.

Nello specifico sono stati previsti quattro interventi: un’intensificazione dei servizi di collegamento tra Vibo Valentia e la stazione ferroviaria di Vibo Pizzo, in modo da garantire la prosecuzione del viaggio in coincidenza con tutti i treni in arrivo ed in partenza dalla stazione ferroviaria; un servizio urbano all’interno del comune di Tropea che assicura il collegamento tra la parte alta del paese e l’accesso alla spiaggia; un servizio di collegamento tra il Comune di Spilinga e la località di Capo Vaticano; un servizio di collegamento tra la città di Vibo Valentia e Tropea che quest’anno sono state insignite rispettivamente “Capitale del libro 2121” e “Borgo dei borghi 2021”.

I primi tre servizi saranno attuati dal prossimo 1^ luglio, secondo gli orari allegati, mentre per i collegamenti restanti è stato attivato l’iter con la Regione Calabria, che sta coinvolgendo Trenitalia ed altri esercenti per una programmazione più ampia, per consentirne una sperimentazione nell’ambito di una rimodulazione dei servizi non scolastici attuali, con l’obiettivo di avviarli dal prossimo 15 luglio.