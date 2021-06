Crisi idrica a Crotone, Voce: “Fatto grave. Incontrerò Sorical per fare il punto”

Vincenzo Voce

La crisi idrica in atto nella città di Crotone per il Sindaco Vincenzo Voce è “un fatto grave”. Nelle case dei crotonesi infatti - da giorni - si registrano disagi a causa dei rubinetti a secco e in merito il primo cittadino ha dichiarato: “Al di là dei contenziosi e delle ragioni espresse dalle società che si occupano della distribuzione e del servizio idrico resta il fatto che ad essere penalizzati sono i cittadini”.

Voce fa sapere di essersi attivato per risolvere il problema e precisa: “Ho sentito telefonicamente il commissario della Sorical Calabretta che mi ha assicurato l’aumento della portata d’acqua verso i serbatoi della città. Domani, tra l’altro, - chiosa il sindaco in una nota - lo incontrerò personalmente per fare il punto della situazione ma resta chiaro un assunto che considero fondamentale: l’acqua è un diritto che non può essere negato”.

“Auspico che si possa addivenire ad una soluzione condivisa e definitiva e non tralascerò nessuna strada percorribile per assicurare questo fondamentale servizio ai cittadini”, conclude Voce.