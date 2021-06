Cade in un dirupo a pochi metri da casa: ritrovata anziana scomparsa a Dipignano

Era finita in un dirupo, a circa 500 metri dalla sua abitazione, l’anziana scomparsa da ieri mattina in località Santa Maria Storza di Dipignano, nel cosentino.

L’allarme era stato lanciato nella tarda serata di ieri dai familiari della donna, preoccupati poiché la congiunta non era rientrata a casa.

All’1.30 di notte, su richiesta dei Carabinieri, i Vigili del fuoco hanno dato il via alle ricerche e, fortunatamente, solo un’ora dopo la donna - Angela Sciglione, di 80 anni – è stata ritrovata in una scarpata non troppo distante dalla sua abitazione.

L’anziana, ritrovata in buone condizioni di salute, è stata sottoposta ad accertamenti da parte del personale sanitario intervenuto ed è stata poi affidata alla figlia per fare rientro a casa. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.