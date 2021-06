Sesto incidente in meno di 24 ore: auto si ribalta nei pressi di una rotatoria

Sesto incidente in poco meno di 24 ore sulle strade catanzaresi. Dopo le tragedia verificatasi nella serata di ieri sulla Statale 106 nel comune di Santa Caterina dello Ionio (QUI), stamani i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono tronati in azione per un sinistro autonomo avvenuto sul lungomare catanzarese, in località Giovino.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 7. L’auto coinvolta, una Kia Picanto, è uscita di carreggiata ed è finita su una rotatoria, per poi cappottarsi sull’asfalto. A bordo il conducente ed un passeggero che sono riusciti ad abbandonare autonomamente il mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Sellia Marina, è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto anche la Polizia per gli adempimenti di competenza.