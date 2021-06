Tragico impatto sulla Statale 106, un morto e tre feriti

Tre persone ferite ed ancora una vittima in questo ultimo, tragico weekend di fine giugno. Questo il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto oggi sulle strade calabresi, questa volta sulla Statale 106 nel comune di Santa Caterina dello Ionio per incidente stradale.

Il sinistro, avvenuto verso le 21:30, ha visto coinvolte tre vetture, una Mercedes 190 e due Audi A3. Dalle prime notizie pervenute sono cinque in totale gli occupanti delle auto.

I tre feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasporto in ospedale, mentre uno dei passeggeri della Mercedes è purtroppo deceduto sul colpo.

Sul luogo presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture. La Statale 106 è attualmente chiusa al transito in entrambe i sensi di marcia.