Incidente stradale sulla 106, tre auto coinvolte. Tre feriti e un decesso

Tre vetture coinvolte, un morto e tre persone ferite. È il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato alle 21.25 sulla statale 106 a Santa Caterina dello Ionio.

Tre auto, una Mercedes 190 e due Audi A3, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Dalle prime ricostruzione gli occupanti erano 5, ma tre persone sono rimaste ferite e affidate al personale sanitario del 118. Un passeggero della Mercedes è invece deceduto sul colpo.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti del caso, i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Il tratto di strada è stato chiuso al transito in entrambe le direzioni.