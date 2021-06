Brutto incidente sulla statale 713: sei i feriti, grave un bimbo di 11 anni

C’è anche un bambino di 11 anni, che è in gravi condizioni, tra i sei feriti di un incidente stradale avvenuto all’incirca un quarto d’ora dopo le 18 di questa sera sulla Statale 713 “Trasversale delle Serre”, nel catanzarese.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Peugeot 208 GTLine ed una Volkswagen Golf. A subirne le conseguenza i sei passeggeri che vi viaggiavano a bordo e che all’arrivo dei vigili del fuoco erano già stati estratti dalle lamiere ed affidati alle cure dei sanitari del Suem118 e, poi, trasportati in ospedale.

Come dicevamo le condizioni più serie sono quelle del bambino, per il cui trasferimento in ospedale è stato necessario invece l’intervento di un elisoccorso.

I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno dovuto dapprima spegnere l'incendio che, a causa dell’impatto, aveva interessato una delle due vetture, la Golf. Dopodiché le auto e la zona sono state messe in sicurezza in attesa dell’arrivo del soccorso stradale.

Sul luogo anche Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni della sede stradale.

Inevitabili i disagi per la viabilità, con il transito chiuso lungo la carreggiata interessata dall’incidente e fino al termine delle operazioni di soccorso.