Pianopoli, incidente sulla strada dei due mari: un morto e un ferito

Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente stradale sulla statale 280 “Dei due mari”, a Pianopoli. Secondo le prime ricostruzioni la persona deceduta era a bordo di una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo sull’asfalto.

A bordo del mezzo c'erano due persone, l'altra è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale.

Sul posto i sanitari del 118 e anche la Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti, oltre ai tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità.

Al momento la strada in direzione di Catanzaro è stata chiusa al traffico.

(ultimo aggiornamento 16:40)