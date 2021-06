Il Covid-19 allenta la presa, in 24 ore 37 nuovi casi e nessun decesso

Sono 37 i nuovi positivi al Covid-19 in Calabria. Nel bollettino di oggi, sabato 26 giugno, non è stato registrato alcun decesso. Linea dei contagi dunque in linea con quella di ieri, quando i positivi sono stati 39. (QUI)



È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 16 nuovi positivi, segue Cosenza (+11), Crotone (+2), Catanzaro e Vibo Valentia (+1). Inoltre sono stati registrati sei nuovi casi di persone provenienti da altro stato.

Da febbraio il totale delle persone che ha contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.869 mentre i decessi totali hanno raggiunto quota 1.224. I guariti sono in tutto 61.986 (+310), mentre gli attuali positivi sono 5.659 (-273).

Diminuiscono tanto i ricoveri, quanto le persone in isolamento domiciliare. Oggi nei reparti ordinari si trovano 65 (-7), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 7 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 5.587 (-266) persone.

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 2.042, ovvero circa 500 in meno rispetto a ieri quando sono stati 2.574.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i nuovi positivi sono 16, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 23.070. Attualmente i casi attivi sono 370, di cui 19 ricoveri in reparto 8-3); 2 in terapia intensiva; 349 in isolamento domiciliare (-23). I casi chiusi sono 22.700, di cui 22.367 guariti (+42); 333 deceduti.

Nel Cosentino il totale dei casi confermati è 22.984, mentre i casi delle ultime 24 ore sono 11. Attualmente i casi attivi sono 4.830, di cui 24 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 4.803 in isolamento domiciliare (-235). I casi chiusi sono 18.154, di cui 17.598 guariti (+247); 556 deceduti.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a 10.245, mentre i dati delle ultime 24 ore parlano di solo un caso. Attualmente i casi attivi sono 208, di cui 16 ricoveri in reparto 8-2); 2 in terapia intensiva; 190 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 10.037, di cui 9.894 guariti (+2); 143 deceduti.

Nel Crotonese, dove i casi totali sono stati 6.553, oggi si registrano due nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 56 di cui 3 ricoveri in reparto (-1); 53 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 6.497, di cui 6.397 guariti (+14); 100 deceduti.

Nel Vibonese dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid- 19 sono state 5.554, nelle ultime 24 ore si è ammalata solo una persona. Attualmente i casi attivi sono 74, di cui 3 ricoveri in reparto; 71 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 5.480, di cui 5.388 guariti (+5); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o altro stato, attualmente i casi attivi sono 121 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e si tratta di persone guarite dal Covid.