Locri, nuova aggressione a un medico. Il sindaco: “Gesto inaccettabile”

Ancora un’aggressione nell’ospedale di Locri. La denuncia è stata fatta dal sindaco Giovanni Calabrese che ha raccontato dell’aggressione di un medico chirurgo da parte dei familiari di un paziente e, poi, di atti vandalici avvenuti all’interno del reparto.

Il primo cittadino ha fatto poi sapere che i carabinieri, intervenuti, avrebbero già individuato i tre presunti responsabili.

Calabrese, riferendosi all’accaduto, l’ha definito a mo’ di “Far West” e di gesto “inaccettabile”. Per il sindaco, inoltre, servono pene immediate ed esemplari “per questi soggetti che – ha affermato - sfogano i loro istinti animaleschi contro il personale ospedaliero che ancora una volta viene preso di mira dalla follia umana”

Solidarietà è stata infine espressa al medico che ha subito l’aggressione così come a tutto il personale ospedaliero.