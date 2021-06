Tragedia ad Altomonte, perde il controllo di un trattore e si ribalta. Morto 45enne

Lascia moglie e due figli un 45enne, Maurizio Gaudio, deceduto ad Altomonte per un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sull’asfalto.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Altomonte, i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo.