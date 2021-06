Royalties, il 29 giugno sciopero dei pescatori e dei lavoratori dell’indotto

Stato di agitazione dei pescatori e i lavoratori dell’indotto della pesca, della marineria di Crotone e le Castella. I comitato hanno inoltre indetto lo sciopero del comparto a partire da martedì 29 giugno fino a data da destinarsi. E si sono dati appuntamento in piazza della Resistenza il 29 giugno alle 9.30.

All’origine della protesta c’è la mancata erogazione delle somme royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle acque davanti la costa del territorio crotonese, somme che spettano alle marinerie di Crotone e Le Castella e che non vengono erogate dal 2014.

I comitati chiedono “l’avvio immediato delle procedure atte alla corresponsione di quanto dovuto alle marinerie di Crotone e Le Castella, a valere sulle royalties a far data dall’anno di estrazione 2014 ad oggi, a titolo di parziale indennizzo per i danni derivanti dalla presenza delle piattaforme estrattive nelle acque prospicienti la costa crotonese, ed in uno, la convocazione urgente di un tavolo tecnico tra i rappresentanti di categoria e i firmatari dell’Accordo di Programma (Regione Calabria e Comuni)”.