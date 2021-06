Polistena, servizio “staffetta” della Polizia per consegnare un farmaco salvavita

Una storia a lieto fine quella che coinvolto una giovane malcapitata, morsa da una vipera a Polistena. La bambina, ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria degli Ungheresi, necessitava di un farmaco non disponibile presso la struttura: il più vicino si trovava nel nosocomio di Matera.

È stato dunque il medico che aveva in cura la piccola malcapitata a chiedere l’aiuto della Polizia, che in breve tempo si è coordinata tramite un servizio di staffeta al fine di far giungere il farmaco nel minor tempo possibile.

Subito messe in marcia, le volanti, coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, sono riuscite a far giungere il siero salvavita in poche ore, permettendo una somministrazione nei tempi. La giovane paziente avrebbe già mostrato i primi segni di migliroamento, e dovrà ora ricevere cure ordinarie nelle disponibilità dell’ospedale.