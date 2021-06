Catanzaro. Vasto incendio nel parco della biodiversità

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, dopo le 11, un vasto incendio nei pressi sul costone di fronte il parco della Biodiversità Mediterranea, che dal torrente Fiumarella sale verso la frazione Lenza eil quartiere Gagliano zona nord ovest della città di Catanzaro.

Il rogo ha distrutto una vasta area coperta da macchia mediterranea.

Dopo ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a controllare il rogo. Le fiamme, oltrepassando il torrente Fiumarella si sono propagate sul costone del parco arrivando a lambire la zona parcheggio della struttura ospedaliera De Lellis. Le squadre hanno contrastato e arrestato l'avanzare del rogo evitando il peggio. Disagi per la struttura a causa del fumo intenso ma non si registrano danni a persone. Continua l'opera di spegnimento degli ultimi focolai.

Le fiamme, salite dal costone del torrente Fiumarella, sono arrivate a lambire delle abitazioni nonché il vicino Parco della Biodiversità Mediterranea.

Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, impegnati con 15 unità nel tentativo di circoscrivere ed arginare le fiamme. Necessario, oltre ai mezzi di terra, l’impiego di un canadair che da oltre mezz’ora è impegnato nelle operazioni di spegnimento.

Ai due Canadair si è aggiunto l'elicottero Drago VF123 del reparto volo di Lamezia Terme. Sul posto anche i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Taverna.

Altre squadre sono inoltre impegnate per domare i roghi in via A. Fares a Catanzaro, nel comprensorio lametino e nei comuni di Argusto e San Sostene.

(ultimo aggiornamento 16:50)