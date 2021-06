Belvedere, sparatoria nella notte: uomo gambizzato dopo una lite

Non sarebbe in pericolo di vita il soggetto colpito da alcuni proiettili alle gambe nella scorsa nottata, al termine di una lite a Belvedere Marittimo. Una discussione degenerata che ha surriscaldato gli animi, sfociando in una gambizzazione che poteva avere esiti completamente differenti.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, allertati ed intervenuti già nella serata di ieri, per tentare di ricostruire non solo le dinamiche che hanno portato alla sparatoria - già individuate in una lite per futili motivi - ma anche per accertare la responsabilità e risalire all’arma utilizzata.