Cosenza, perde il controllo della moto e si schianta: morto sul colpo

Drammatico incidente nella tarda serata di ieri a Cosenza, quando un uomo che stava guidando la sua moto nel quartiere Portapiana si è schiantato sull'asfalto. Un incidente in solitaria, che non ha coinvolto altri mezzi ed altre persone, e che sarebbe stato causato dalla perdita di controllo del mezzo.

La vittima, un sessantaduenne del posto, sarebbe morta sul colpo. Inutili i soccorsi, immediati, dei sanitari del 118: giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indaga adesso la Polizia per cercare di far chiarezza sulle cause del sinistro e ricostruire le dinamiche del tragico impatto.