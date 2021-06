Serie B. L’Fc Crotone saluta Cordaz: il capitano “vola” all’Inter

Alex Cordaz

"Vado all'Inter per imparare e crescere per essere pronto al futuro che spero sia a Crotone". Con queste parole il capitano dell'F.C. Crotone, il portiere Alex Cordaz, annuncia il suo addio alla squadra tra lacrime e commozione. Dopo sette campionati giocati con la maglia rossoblù, ha infatti firmato un contratto di un anno con i neroazzurri.

"Alex è come un figlio. L'ho voluto io a Crotone e in questi anni ha dimostrato tutto il bene e l'attaccamento che ha per Crotone. Spero possa tornare in ruolo diverso da calciatore".

Così il presidente Gianni Vrenna, che ha dato il via libera al passaggio avallando la richiesta di Cordaz che conferma: "sono andato dal presidente a chiedere consiglio. E' stato lui a decidere per me. Lo ha fatto per me. A 38 anni è il modo più prestigioso per dirsi arrivederci".

Un "fulmine a ciel sereno", che per l'ex numero uno ha un significato molto importante dato che "l'Inter era una cosa diversa. E' la squadra che mi ha messo al mondo nel calcio".

"Io sono felicissimo come un bambino, anche se c'è un po' di amarezza nel dover lasciare Crotone" conclude Cordaz al termine della sentita conferenza, promettendo di voler tornare a "lavorare qui nel futuro. Non so come e quando. Ma voglio farlo".