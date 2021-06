Processo “Imponimento”, rinviati a giudizio tutti e 147 gli indagati

Non solo Rinascita-Scott: in Calabria si svolgerà un ulteriore maxi processo alla 'ndrangheta, che vede coinvolte 147 persone tra politici, imprenditori ed affiliati alla cosca Anello-Fruci di Filadelfia, operativa nel vibonese e nel catanzarese con ramificazioni anche in altre parti d'Italia ed all'estero.

Si tratta del procedimento giudiziario nato in seno all'operazione Imponimento: era il 21 luglio del 2020 quando una maxi retata dei Carabinieri ha portato all'arresto di 74 persone e ad ingenti sequestri per un valore complessivo di 169 milioni di euro. Questa sera il gup di Catanzaro, Francesco Vittorio Rinaldi, ha accolto la richiesta di Nicola Gratteri, rinviando a giudizio tutti i 147 imputati: 69 con rito abbreviato e 78 con rito ordinario.