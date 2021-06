Case della salute, Invitalia nomina responsabile per Scilla e Siderno

"Grazie a questo passaggio formale, si entra finalmente nella fase operativa per la definitiva rigenerazione di due presidi sanitari fondamentali per la provincia reggina". Questo il commento del presidente facente funzioni Nino Spirlì, in merito alla decisione di Invitalia di nominare l'ingegnere Marco Bucci come rup per la riconversione dei due ex ospedali.

"L’accettazione dell’atto di attivazione e la nomina del Rup segna una tappa decisiva verso la tanto attesa conversione in Case della salute degli ex ospedali di Scilla e Siderno" continua Spirlì. "Dopo anni e anni di chiacchiere e di false promesse da parte di certa politica, sono particolarmente felice di annunciare che le due Case della salute, stavolta, si realizzeranno davvero".