Lega, continua la “ricostruzione” del partito crotonese

“La voglia di tornare ad essere protagonisti di un progetto nel quale si era investito tempo ed energia è quella che giorno dopo giorno continuiamo a raccogliere da più parti”. È quanto dichiara il commissario provinciale della Lega Crotone, Cataldo Calabretta, commentando il riavvicinamento dell’assessore comunale di Cerenzia Salvatore Mascaro.

“Iscrittosi nel 2018, primo consigliere comunale della Lega della provincia di Crotone, Mascaro è tra quelle giovani esperienze che hanno portato grandi risultati al partito di Matteo Salvini, come nella prova delle elezioni europee, dove la Lega è risultato primo partito a Cerenzia e a Cutro; e delle regionali, risultando il secondo partito più votato” continua Calabretta, parlando di “rinnovata passione” nella provincia per la Lega.

“Modi di fare e concepire la vita associativa del partito, lontani anni luce da quelli condivisi da chi come me credevano in questo progetto mi avevano portato ad allontanarmi e a disimpegnarmi” ha dichiarato il diretto interessato, Salvatore Mascaro, che si sarebbe sentito “emarginato e non valorizzato come risorsa politica”.

“Se ho deciso di rientrare – conclude – è perché ho riconosciuto nei coordinatori d’area Nicola Daniele e Rino Rossi e nel Commissario Cataldo Calabretta, rispetto al passato, un approccio nuovo, inclusivo e di coinvolgimento di tutte quelle esperienze che possono contribuire a fare accrescere il radicamento della Lega nel territorio”.