Catanzaro, giravano in auto con pistola clandestina: 3 arresti

Il loro modo di guidare in una via interna del quartiere Mater Domini ha insospettito alcuni agenti in servizio, che dopo aver tenuto sotto controllo l’auto hanno deciso di fermarla per effettuare dei controlli più approfonditi. Al suo interno, 3 giovani del posto, un venticinquenne e due ventiquattrenni, tutti pluripregiudicati e ben noti alle forze dell’ordine, immediatamente riconosciuti dai poliziotti.

È bastato un breve controllo della vettura per rinvenire una pistola Beretta modello 70, calibro 7,65, con matricola abrasa e caricatore inserito. L’arma, ben oleata e perfettamente funzionamente, era nascosta dietro al di sotto del sedile passeggero. Rinvenuto un ulteriore caricatore, sprovvisto di cartucce, nel cofano del veicolo.

Arrestati in flagranza di reato i tre giovanissimi, e posti ai domiciliari come disposto dal pubblico ministero che li ha giudicati per direttissima.