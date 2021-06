Covid, casi ancora bassi nel bollettino: 39 nuovi contagi ed 1 decesso in 24 ore

Andamento dei contagi confermato anche dall’odierno bollettino regionale. Già nella giornata di ieri si era registrata una diminuzione dei contagi, che oggi si attestano a 39 nuovi casi e, purtroppo, 1 decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+14), seguita da quelle di Catanzaro (+9), di Vibo Valentia (+4), di Crotone (+3) e di Cosenza (+2). Sono stati 920.745 (+2.574) i tamponi eseguiti, con un tasso di positività nuovamente aumentato al 1,52%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono stati complessivamente 23.054 (+14), mentre i casi attivi sono 396. Di questi: 372 in isolamento, 22 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.325 i guariti e 333 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.244 (+9), mentre i casi attivi 209. Di questi, 189 in isolamento, 18 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.892 pazienti e ne sono deceduti 143.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.553 (+4) e gli attivi sono 78. Di questi: 75 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.383 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.551 (+3) e gli attivi sono 68. Di questi: 64 si trovano in isolamento e 4 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.383 i guariti e 100 i deceduti.

Nel cosentino, infine, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.973 (+2), ed i casi attivi sono 5.066. Di questi, 5.038 sono in isolamento, 25 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 17.351 guariti e 556 decessi.