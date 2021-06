Tocca a te, ballerina crotonese presenta coreografia in nuovo programma Rai

Martina Casaccio

Ha scelto la canzone Voce di Madame la danzatrice crotonese Martina Casaccio, sulla quale ha basato una coreografia inedita realizzata nel corso del lungo periodo di lockdown. Coreografia che sarà svelata nel corso di un nuovo programma televisivo della Rai, Tocca a te!, che permetterà di scoprire oltre duecento nuovi talenti.

“Questa è la mia prima coreografia che esce dalla mia stanzetta” ha dichiarato la giovane artista, appena ventiduenne, che ha voluto così descrivere “il legame tra me e la mia nonna materna, recentemente venuta a mancare, paragonandola ad un palloncino”. Un legame espresso in maniera travolgente, emozionante, che ha permesso alla danzatrice di farsi notare nel nuovo show realizzato sotto l’egida di Carlo Conti, al quale sono pervenute oltre 1.300 candidature da tutta Italia.

Il programma, in onda dal 25 giugno sulla piattaforma digitale Rai Play, è composto da 40 puntate. “Forse sarà un caso – conclude - ma credo nella magia del destino e questa puntata andrà in onda lo stesso giorno del compleanno di mia nonna che mi diceva sempre che prima o poi sarei andata in tv, ed io l’ho portata con me”.