Vaccini anti covid, domani in consegna altre 14 mila dosi

Altre 14 mila dosi di vaccino sono in arrivo in Calabria. Lo rende noto Poste Italiane, che tramite il suo vettore Sda consegnerà nella giornata di domani, sabato 26 giugno, 11 mila dosi di Moderna e 2.900 dosi di Janssen tramite gli appositi mezzi realizzati per il trasporto.

I nuovi lotti di vaccini arriveranno presso l’hub regionale di Cosenza, e da li saranno smistati – con l’ausilio dell’Esercito Italiano e dei Carabinieri – presso i centri di Crotone, Lamezia Terme, Melito Porto Salvo e Vibo Valentia. La consegna avverà in concomitanza con l'avvio di un nuovo open vax day, che si prolungherà per l'intero fine settimana in tutta la Regione.