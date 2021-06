La CCIAA di Crotone presenta POLOS: l’Osservatorio Economico Provinciale giunto alla XXIV edizione

È previsto per domani, 26 giugno, presso la sala Pitagora della Camera di Commercio di Crotone, l’evento “Digitale e informazione economica per la ripartenza” nel corso del quale sarà presentato il POLOS, l’Osservatorio Economico Provinciale realizzato dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Crotone e giunto alla sua XXIV edizione.

“Siamo lieti di poter presentare come di consueto questa XXIV edizione dell’Osservatorio Economico Provinciale”, commenta Alfio Pugliese, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone, che aggiunge: “Quest’anno abbiamo voluto sottolineare il profondo legame che esiste tra lo sviluppo e i due pilastri del decision making ossia informazione economica, soprattutto in questo delicato momento, e digitale che, consapevolmente utilizzato, può rappresentare un’attività strategica per la ripresa socio-economica della provincia. Ricordiamo che Polos rappresenta l’unico Osservatorio socio economico della provincia di Crotone e rappresenta un fondamentale strumento di programmazione per i decisori politici ed istituzionali”.

Come di consueto, la presentazione del POLOS sarà occasione di confronto con i protagonisti del mondo economico e sociale e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Prefetto di Crotone Maria Carolina Ippolito, del Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, del Presidente Provincia di Crotone Vincenzo Lagani e del Vescovo dell’Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina Angelo Raffaele Panzetta.

Dopo i saluti istituzionali, cui prenderanno parte anche il Commissario Straordinario e il Segretario generale della camera di Commercio di Crotone, rispettivamente Alfio Pugliese e Paola Sabella, la Responsabile del Servizio “Promozione, Comunicazione e Giustizia alternativa” dell’ente camerale Gaetana Rubino, presenterà i risultati della XXIV edizione dell’Osservatorio Economico Provinciale.

Seguiranno gli interventi di Alberto Padula, docente di Marketing Università Lumsa, di Luigi Domenico Arcuri, Presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Crotone e di Maurizio Cociancich, Amministratore unico Elevante S.r.l..

L’evento, moderato dal giornalista Giuseppe Pipita, sarà concluso dall’intervento del Sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci.