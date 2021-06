Pallamano. Pitagorici dal parquet alla sabbia per un torneo di beach handball

Dal parquet alla sabbia è un attimo. Non è terminata la stagione della Pallamano Crotone che sabato sarà impegnata a Fasano, più precisamente presso l’area camper Forcatella di Savelletri, in un torneo di beach handball.

Si preannuncia una competizione spettacolare che premierà le giocate più originali, si perché i gol segnati in acrobazia valgono doppio. Inoltre c’è la possibilità di giocare in attacco con un uomo in più in avanti che prende il posto del portiere che lascia temporaneamente il campo. Insomma i portieri in questo torneo saranno chiamati agli straordinari. La manifestazione si svolgerà tutta in un solo giorno e avrà inizio alle ore 9.30. A contendersi il trofeo saranno praticamente le squadre che hanno dato vita al campionato di serie B appena concluso: la Pallamano Crotone, il Conversano, l’Altamura, la Junior Fasano e il Putignano.

Come sempre la Pallamano Crotone fa la parte dell’intrusa in mezzo alle formazioni pugliesi. La squadra del presidente Giancarlo Giaquinta è però ben accolta e molto volentieri partecipa ad ogni iniziativa cercando di apportare il proprio contributo. I pitagorici affronteranno nell’ordine: Conversano, Altamura, Junior Fasano e in conclusione il Putignano. La premiazione è prevista per le ore 19.30. Una dieci ore di Beach handball che saprà soddisfare anche i palati più sopraffini.

Con la stessa formula si affronteranno poi la domenica mattina le formazioni giovanili under 15 del Serra Fasano, Putignano e Junior Fasano. La società della Pallamano Crotone ha preferito non partecipare anche a questo evento per le difficoltà logistiche imposte dalla due giorni di partite. Notevole però lo sforzo della società, che non vuole precludere assolutamente nulla ai suoi tesserati ed anche dei giocatori che hanno preferito rinunciare ad un giorno di vacanza e continuare ad allenarsi pur di fare un’esperienza costruttiva sotto l’aspetto sia sportivo sia personale.