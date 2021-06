Furgone si ribalta e finisce fuori strada: ferito il conducente, interviene l’elisoccorso

Un furgoncino Fiat Scudo è rimasto coinvolto un incidente autonomo avvenuto stamani tra gli svincoli di Cosenza e Rende.

Il mezzo procedeva in direzione Sud quando, a causa dello scoppio di uno pneumatico, è uscito della carreggiata e si è poi ribaltato su una collinetta a bordo strada.

Ferito il conducente, per il quale è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli Agenti della polizia stradale. Registrati disagi alla viabilità.