Covid, dimezzati i contagi: 30 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Tornano a scendere i casi da coronavirus in Calabria: dopo la lieve impennata registrata ieri, l’odierno bollettino vede i casi complessivi letteralmente dimezzati (+30) e registra, purtroppo, altre due vittime. Inizialmente il bollettino contava 31 nuovi casi, successivamente rettificati dalla Regione Calabria.



Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+9), seguita da quelle di Reggio Calabria (+9), di Crotone (+2), di Catanzaro (+1) e di Vibo Valentia (+1). Sono stati 920.745 (+2.574) i tamponi eseguiti, con un tasso di positività nuovamente aumentato al 1,20%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.971 (+9), ed i casi attivi sono 5.132. Di questi, 5.101 sono in isolamento, 27 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 17.284 guariti e 555 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono stati complessivamente 23.040 (+9), mentre i casi attivi sono 400. Di questi: 374 in isolamento, 24 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.307 i guariti e 333 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.556 (+2) e gli attivi sono 74. Di questi: 69 si trovano in isolamento e 5 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.382 i guariti e 100 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.235 (+1), mentre i casi attivi 229. Di questi, 207 in isolamento, 19 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.863 pazienti e ne sono deceduti 143.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.549 (+1) e gli attivi sono 84. Di questi: 81 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.373 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

GIMBE, NUMERI IMPORTANTI PER LA VACCINAZIONE

Aldilà dell’andamento dei contagi registrati quotidianamente, la Fondazione Gimbe certifica una netto e costante miglioramento anche in Calabria: registrata infatti una diminuzione del 21% dei casi attivi ogni 100 mila abitanti, scesi a 117, e poco più alti della media nazionale fissata a 101.

Prosegue spedita inolte la vaccinazione, che registra finalmente numeri importanti per quanto riguarda i soggetti che hanno completato l’intero ciclo. Parliamo del 73,9% degli over 80, del 48,8% degli over 70 e del 40,2 degli over 60. Complessivamente, in Calabria ha completato il ciclo di vaccinazione il 25,9% della popolazione.