Comune Crotone: nominati i componenti della Commissione Toponomastica

Il sindaco Vincenzo Voce con proprio decreto ha proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Toponomastica nelle persone della prof. Filomena Mustacchio, della dott.ssa Cardamone Albicocco Vittoria e del dott. Andrea Antonio Pesavento.

La nomina è conseguenziale all’avviso pubblicato lo scorso 20 aprile per la manifestazione di interesse alla nomina di componente della Commissione Toponomastica.

La Commissione, ai sensi del vigente Regolamento per la Toponomastica, - si legge in una nota dell’ente - ha il compito di esprimere un parere motivato su tutte le proposte di denominazione o modifica di denominazione riguardante la toponomastica comunale, aree di circolazione, scuole, impianti sportivi, monumenti collocati in strutture pubbliche o aperte al pubblico di pertinenza comunale.

La Commissione - prosegue il comunicato de Comune - provvede ad esprimere pareri, avuto riguardo alla tutela della storia toponomastica della città e del suo territorio, nel rispetto dell’identità culturale e civile, antica e moderna, nonché dei toponimi tradizionali, storici e formatisi nella tradizione orale.