Spaccio in un residence di Roccelletta di Borgia: arrestato un 29enne

Un giro di spaccio di stupefacenti è stato fermato in un noto residence sito in Roccelletta di Borgia dai militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro che hanno tratto in arresto un catanzarese di 29enne, D.V., già noto alle FF.PP..

I militari della Radiomobile avevano notato l’uomo, residente nell’area sud di Catanzaro, recarsi in più circostanze presso un appartamentino della struttura. La presenza sul posto anche di noti tossicodipendenti della zona ha elevato numero sospetti dei carabinieri.

Nella giornata martedì scorso, pertanto, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del sospettato trovando, all’interno dell’abitazione, quasi 50 grammi di marijuana, una dose di cocaina, uno “spinello” già confezionato, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

Per il 29enne è quindi scattato l’arresto in flagranza e, all’esito dell’udienza di fronte al GIP di Catanzaro tenutasi stamani, l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari.