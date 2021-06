Tragico incidente sulla Ss 182 nel vibonese: un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto sulla strada statale 182 “Delle Serre Calabre”. L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto tra un furgone e Peugeout 208 al km 4,550, nel territorio comunale di Vibo Valentia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma, come dicevamo, per uno dei passeggeri - un uomo di 78 anni, Luca Russo - non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte nel sinistro sono rimaste ferite e per una ragazza di 29 anni si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza all'Ospedale Pugliese di Catanzaro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale segnalata in loco.

(Ultimo aggiornamento alle 14.05)