Comune di Isola. Ok al regolamento della consulta per la disabilità

È stato approvato il regolamento per istituire a Isola Capo Rizzuto la consulta per la disabilità. L’idea arriva dalla consigliera Alessandra Stillitano che ha cercato di trovare una soluzione alla proposta fatta dalla consigliera di minoranza Luigina Vallone che, nei mesi scorsi, aveva chiesto la nomina di un Garante per la Disabilità.

L’accordo comune è stato trovato all’interno della commissione statuti e regolamenti, presieduto dalla stessa Stillitano, che ha decisamente preso a cuore la vicenda e l’ha portato a compimento, anche se con non poche discussioni perché inizialmente la consulta non veniva vista come la soluzione ideale.

Gli argomenti e le motivazioni messe in campo dalla Stillitano, però, hanno convinto tutti e alla fine il regolamento è stato portato in consiglio e approvato all’unanimità.