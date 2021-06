Giallo a Fiumefreddo, sparito 26enne. Avviate le ricerche

È uscito di casa per andare in spiaggia, ma Nicola Molinaro, 26enne di Fiumefreddo Bruzio, non ha più fatto ritorno. I genitori, non vedendolo rientrare in tarda serata, hanno lanciato l’allarme per fare avviare le ricerche.

Da ieri sera i carabinieri i militari della Guardia costiera sono infatti impegnati nelle ricerche del giovane visto per l’ultima volta nel pomeriggio di ieri e indossava un pantaloncino corto, una t-shirt di colore scuro e infradito.