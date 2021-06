Vertenza tirocinanti, gruppo blocca la statale 107

Occupazione simbolica della statale 107 Silana -Crotonese per i tirocinanti della Calabria. Un gruppo di lavoratori ha infatti deciso di bloccare il tratto di strada all’altezza di Spezzano Sila.

Si tratta di un’altra manifestazione per chiedere certezze e per sollecitare un intervento che possa mettere la parola fine alla difficile situazione dei lavoratori. Come scritto da Usb, che ha organizzato il sit-in di protesta, alla manifestazione si sono uniti anche dei sindaci del territorio.